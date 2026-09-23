Aplazado hasta noviembre el juicio contra un exagente de banca de Laxe por estafar 3,7 millones de euros

Audiencia Provincial de A Coruña El Ideal Gallego

El juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña contra un exagente de banca de Laxe, acusado de organizar una red de irregularidades bancarias entre los años 2006 y 2014 para estafar 3,7 millones de euros, ha quedado aplazado hasta el 23 de noviembre por enfermedad de una de las letradas.

Esta decisión se ha adoptado después de que en la sesión del martes personas estafadas por el procesado hayan aceptado el pago de una indemnización por parte de la entidad bancaria.

En concreto, ha sido con un acuerdo entre algunas víctimas por el que se les entregarán cuantías que van desde los 3.000 hasta los 36.000 euros. Así, se ratificó un trato con ellas por el que se pagará un importe total de más de 90.000 euros.

Esto en una vista en la que ya se había concretado en el mes de marzo la responsabilidad penal en la que el hombre aceptó dos años y ocho meses de prisión.

Ha sido después de "haber reconocido el procesado expresamente el contenido íntegro" de la petición de la acusación en estos términos, según expuso la representante del Ministerio Público, en su momento.

Así, por el delito continuado de falsedad documental se le impuso una pena de 11 meses de prisión y por estafa agravada y continuada, 21 meses de cárcel. Además, deberá pagar sendas multas de 450 euros.

Ahora, la responsabilidad civil pendiente de cuantificar se fijará en la sesión del juicio fijada para las 10.00 horas del próximo 23 de noviembre.

Según recoge el escrito fiscal, el acusado aprovechó el trato "personalizado y cordial" para establecer vínculos de confianza con sus clientes, muchos de ellos personas de avanzada edad con escasa cultura financiera.

Esta relación cercana le permitió crear una "banca paralela" ajena a cualquier control de la entidad bancaria oficial, en la que manipulaba las libretas de ahorro mecanografiando saldos ficticios, se apropiaba de efectivo que no llegaba a contabilizar, retiraba dinero de las cuentas falsificando firmas y suscribía seguros, préstamos y otro tipo de productos financieros a nombre de sus clientes.

Específicamente, la cuantía investigada asciende a 3.715.130,64 euros, que se repartirían en 2.916.388,25 euros sustraídos de fondos de 151 clientes y otros 798.742,39 euros obtenidos a través de 61 préstamos.