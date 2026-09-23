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Bergantiños

Buño se prepara para el segundo Quinteiro Fest, el sábado 26 de septiembre

Habrá sesión vermú, xantar y música para disfrutar durante toda la jornada

Redacción Carballo
23/09/2026 20:12
Una actividad festiva organizada por la asociaciòn O Quinteiro de Buño
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Raúl López
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La localidad de Buño (Malpica) se prepara para la segunda edición de su Quinteiro Fest, que incluye un xantar popular, sesión vermú y mucha música para disfrutar durante toda la jornada. Será este sábado 26 de septiembre en la villa oleira, a partir de las 13.30 horas. 

Judith Cundíns será la encargada de amenizar la sesión vermú, a la que seguirá el xantar popular a base de codillo al horno con patatas, pan, queso, bizcocho y café, por un precio de 20 euros, con las bebidas aparte. Las personas que tengan dificultades para hacer el pago por Internet pueden contactar con Sara Casal en la Praza de Santa Xusta de Buño. El jueves es el último día para anotarse en la comida. 

Además para las personas que realicen sus reservas pueden degustar en el mismo recinto salchichas alemanas, a 7 euros, y hamburguesas premium, por 10 euros. Tras la comida habrá tardeo con el gupo Retrotool, y para rematar la jornada, dj Grobas. 

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