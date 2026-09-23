Doce admitidos y veinte plazas en el PAI de Laxe

Belén do Campo, acompañada del alcalde de Laxe, durante la visita Cedida

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de Laxe, Francisco Charlín, visitó este miércoles el nuevo Punto de Atención a la Infancia (PAI) de Laxe, un nuevo servicio destinado a facilitar la conciliación de las familias del municipio y que cuenta ya con 12 menores admitidos y 20 plazas en total.

El nuevo PAI está situado en la Praza dos Voluntarios y se puso en marcha una vez acondicionado y preparado el local que acoge el servicio. Durante el acto, Belén do Campo puso en valor la puesta en funcionamiento de este nuevo recurso, que permite ampliar la oferta de atención a la infancia y dar respuesta a las necesidades de las familias de Laxe. En este sentido, subrayó la importancia de seguir sumando recursos que permitan facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral y favorecer el bienestar de los niños y niñas.

La delegada recordó que la provincia de A Coruña cuenta con 61 centros de atención a la infancia, de los que 50 son escuelas infantiles y 11 son Puntos de Atención a la Infancia, distribuidos en 46 ayuntamientos. En su conjunto, estos centros permiten ofrecer 3.743 plazas públicas.

En la comarca de Bergantiños, la oferta se completa con las escuelas infantiles de Cabana de Bergantiños, Cee, Corcubión y Vimianzo, a las que se suma ahora el nuevo PAI de Laxe. En total, estos recursos ofrecen 197 plazas públicas gratuitas para las familias.

Belén do Campo destacó que la gratuidad de la educación de 0 a 3 años impulsada por la Xunta “es una muestra más del compromiso del Gobierno gallego con la conciliación y con el bienestar de las familias”.

Al respecto, explicó que se trata de una iniciativa pionera y única en España que ofrece atención educativa gratuita durante once meses al año y que se extiende a todas las escuelas infantiles, con independencia de su titularidad.

Esta medida beneficia ya a más de 32.000 familias gallegas y cuenta con una inversión de más de 65 millones de euros de fondos propios de la Xunta, lo que permite a las familias ahorrar hasta 4.000 euros al año.

Puso de manifiesto que “garantizar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años significa apoyar directamente a las familias, facilitar la conciliación y garantizar que ningún niño o niña se quede atrás por motivos económicos”.

La delegada también puso en valor el nuevo programa de intervenciones en escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años que la Xunta desarrollará a lo largo de 2026 en toda Galicia, tanto en centros de titularidad municipal como autonómica, con una inversión cercana al millón de euros.

Se trata de actuaciones destinadas a la mejora y acondicionamiento de los centros para garantizar espacios adecuados y de calidad para los niños y niñas y para sus familias.