El BNG urge a la Xunta a acometer una mejora integral en el transporte público de la Costa da Morte
El diputado Óscar Insua presentó una batería de propuestas al respecto en el Parlamento de Galicia
El diputado del BNG Oscar Insua acaba de presentar diversas iniciativas en el Parlamento gallego en las que solicita a la Xunta de Galicia que acometa una mejora integral del transporte público por carretera en las comarcas de Bergantiños y Costa da Morte, evaluando e identificando las principales carencias en frecuencias, horarios, capacidad, itinerarios y conexiones.
Los nacionalistas urgen por ejemplo a incrementar las frecuencias de aquellas líneas con más demanda para evitar que haya usuarios que se queden en tierra, tal y como está ocurriendo. También piden que se refuercen las conexiones directas entre Bergantiños y el resto de la Costa da Morte, aumentando el número de líneas si fuese necesario.
Desde el BNG instan también al Gobierno gallego a realizar un estudio específico de las necesidades de movilidad del alumnado para identificar los problemas de falta de coordinación entre los horarios de los institutos y de las líneas de autobuses.
Insua considera igualmente necesario implantar de forma progresiva en la web bus.gal sistemas de información en tiempo real sobre la ubicación de los vehículos, incidencias, cancelaciones y modificaciones del servicio en las líneas que afecten a la comarca, además de revisar la información existente en paradas y estaciones.
Además, el diputado nacionalista cree necesario que la Xunta refuerce los mecanismos de inspección y seguimiento de las concesiones de transporte público que operan en Bergantiños y resto de la Costa de la Morte, adoptando cuando corresponda las medidas contractuales previstas ante incumplimientos de las condiciones contractuales, para que no se repitan situaciones como la de discriminar a los usuarios por razón del destino.
Oscar Insua justifica todas estas iniciativas en base a que "en xeral, todo mundo está moi descontento co servizo de transporte de autobús. Existente problemas que se repiten todos os días, como o da xente apeada na Coruña e en Carballo, que non se dan resolto a pesar das queixas".