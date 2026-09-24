La Costa da Morte despide un verano con temperaturas medias que superaron los 19 grados y sequía

Estado del río Anllóns este miércoles a su paso por Carballo (4)

La llegada oficial del otoño en la madrugada de este miércoles no se ha notado a nivel climatológico, pues continúan las altas temperaturas y la escasez de lluvias en la Costa da Morte.

La comarca ha despedido un verano más caluroso que los anteriores, con una temperatura media de 19,3 grados (1,4 grados más que en 2025 y 1,7 por encima de 2024) entre los meses de julio y septiembre, según datos de Meteogalicia.

Julio ha sido el mes más sofocante, con una media de 19,8º, en base a los datos recogidos por las estaciones de A Gándara (Vimianzo), Camariñas, Cee-Brens, Coto Muíño (Coristanco), Fontecada (Santa Comba), Lira (Carnota), Malpica, Río Sol (Zas) y Rus (Carballo).

La media en agosto fue de 19º, la misma que la registrada en las tres primeras semanas de septiembre. Además, hay que tener en cuenta que junio también fue un mes de altas temperaturas, con 18 grados centígrados de media.

Asimismo, los termómetros en la zona rozaron los 37 grados de máximas en junio y julio. En agosto, el mercurio alcanzó topes de 32,6º, mientras que en lo que va de septiembre se ha llegado a los 36,5 grados.

Además del calor, las escasas precipitaciones han llevado a declarar la alerta por sequía en la cuenca del río Anllóns y la prealerta en el Grande, situación que la Xunta decidió ayer mantener. Y es que a pesar de que ha llovido, no ha sido suficiente para revertir una situación que obliga a los concellos de Bergantiños a adoptar medidas de ahorro.

Julio ha sido el mes más seco, con tan solo 68 litros de lluvia acumulada por metro cuadrado en toda la Costa da Morte. La situación mejoró en agosto, con 990 litros recogidos, pero en septiembre volvieron a reducirse las precipitaciones, con 151 litros hasta el momento.

Si tenemos en cuenta también el mes de junio, en total se han recogido en la zona 1.622 litros por metro cuadrado. Si bien esta cantidad que supera en un 34% la del verano de 2025, sigue siendo insuficiente para la recuperación del caudal de los ríos. Cabe señalar que ha llovido muy pocos días, con una media de tres en julio, once en agosto y cuatro en septiembre.