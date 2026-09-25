El BNG de Laxe exige una solución a los problemas del servicio de bus para los estudiantes de Traba 

Cristina Vázquez, concejala del BNG de Laxe Cedida

El BNG de Laxe acaba de remitir un escrito a la Dirección Xeral de Mobilidade y al Servizo de Mobilidade en A Coruña en el que vuelve a reclamar una solución urgente que los jóvenes de la parroquia de Traba puedan contar con un servicio de transporte público adecuado. Según indica, los estudiantes de Bachiller y de Formación Profesional se ven muy afectados por este servicio.

El Bloque lamenta que en el pleno celebrado el jueves el alcalde afirmase que “non hai solución viable” para este problema, algo que considera inaceptable. La concejala Cristina Vázquez indica que “renunciar a buscar alternativas non é unha opción”. El BNG recuerda que existen vías administrativas, organizativas y de coordinación institucional que deben explorarse antes de dar por perdida una demanda básica como esta.

La formación nacionalista insiste en que no va a rendirse. "Imos seguir traballando, insistindo e propoñendo todas as medidas necesarias ata conseguir que os mozos e mozas de Laxe conten cun transporte escolar digno, seguro e igualitario. Non imos aceptar que se lles peche a porta a unha solución simplemente por falta de vontade política", subraya.

El BNG reitera que continuará llevando este asunto a los plenos y organismos necesarios porque "a mocidade de Laxe merece un servizo público que garanta o seu dereito a estudar en igualdade de condicións".