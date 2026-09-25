El BNG de Laxe exige una solución inmediata para garantizar un transporte escolar igualitario

Los tres representantes del BNG de Laxe EC

El BNG de Laxe ha remitido un escrito a la Dirección Xeral de Mobilidade y al Servizo de Mobilidade en A Coruña reclamando una solución efectiva para que los jóvenes de la parroquia de Traba puedan acceder al transporte escolar en igualdad de condiciones, sin tener que depender de medios propios o de terceros para ir a clase. Los nacionalistas recuerdan que esta situación lleva meses afectando al alumnado de Bachiller y FP.

Los nacionalistas llevaron el tema al pleno del pasado jueves y consideran "inaceptable" que desde el gobierno local se diga que “non hai solución viable” para este problema. "Renunciar a buscar alternativas non é unha opción”, afirma la concejala Cristina Vázquez.

El BNG señala que hay vías administrativas, organizativas y de coordinación institucional que deben explorarse antes de dar por perdida esta demanda. “Imos seguir traballando, insistindo e propoñendo todas as medidas necesarias ata conseguir que os mozos e mozas de Laxe conten cun transporte escolar digno, seguro e igualitario. Non imos aceptar que se lles peche a porta a unha solución simplemente por falta de vontade política”, afirma el BNG.