El espectáculo circense del FIOT da paso a Carles Sans, que se despide de los escenarios en Carballo

Acrobacias en la Praza do Concello este viernes Mar Casal

El Festival Internacional Outono de Teatro (FIOT) de Carballo avanza en su primera semana y este viernes llegó la primera sesión de Teatro de Rúa, con una espectacular propuesta para todos los públicos. ‘Fins al Cel (Ata o ceo)’ de Spinish Circo, con siete artistas en escena y música en directo, un espectáculo de gran formato que llenó la Praza do Concello de acrobacias, en un viaje entre la realidad y la fantasía.

Este sábado habrá una doble propuesta y llegará uno de los artistas más esperados de esta edición. Carles Sans, el fundador de Tricicle, se despide tras 45 años sobre los escenarios con ‘¡Por fin me voy!’, un monólogo con sus impresiones, recuerdos y fantasías a lo largo de su extensa trayectoria. Será a las 20.00 horas en el Pazo da Cultura.

Más tarde, a las 23.00 horas, continúa la Rúa dos Contos con ‘Cancionólogos’, de Daniel Higiénico, en O Patacón. El domingo el Pazo da Cultura acogerá ‘O chou’, una de las propuestas de la nueva comedia gallega incluida en esta edición, de Sobria y Serena, también dentro de la Rúa dos Contos. El festival comenzó el miércoles con Fran Rei, y el jueves siguió Josito Porto. El certamen continuará todo el mes de octubre.