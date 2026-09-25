El Museo Etnolúdico de Galicia celebra su 13º aniversario 

Ya está todo listo para el aniversario del Melga Cedida

El Museo Etnolúdico de Galicia (Melga), en Ponteceso, celebra este domingo sus trece años de historia. El 27 de septiembre de 2013, el Melga abría sus puerta tras tres años de intenso trabajo de catalogación, infraestructuras y distribución.

Han sido trece años "de intensa labor pedagógica, didáctico, cultural, lúdico, inmaterial, turístico, etc., que hemos llevado a cabo desde la dirección del centro, ya que así era la pretensión inicial de funcionamiento y objetivos planificados hasta la fecha", destaca la entidad que dirige Ricardo Pérez y Verdes.

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La entidad tiene unas palabras de especial reconocimiento para "el enorme apoyo que hemos tenido del público en general", a través de las visitas libres o guiadas de los centros docentes de diferentes puntos de Galicia. Palabra de agradecimiento también para los medios de comunicación, centros de ocio, restauración y turistas en general, "que nos han venido acompañando durante estos años de existencia".

En estos momentos el Melga está cerrado hasta el 15 de octubre por vacaciones, mantenimiento y estructuración de salas expositivas. No obstante, se pueden solicitar las visitas guiadas todos los días de la semana, siempre y cuando el grupo lo conformen un mínimo de quince personas, con cita previa.

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La sala expositiva cuenta con más de 4.000 piezas sobre la evolución e historia de los juegos y deportes tradicionales y modernos a través de los tiempos.