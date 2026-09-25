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Bergantiños

El pleno de Malpica aprueba las subvenciones nominativas y la cuenta general de 2025

Luz verde por unanimidad a una moción del PSOE sobre el coste del combustible en los sectores pesquero y agrario

Diana Bergara
25/09/2026 15:48
Èl pleno de Malpica celebrado el jueves
Una pasada sesión del pleno de Malpica
Archivo
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La corporación municipal de Malpica se reunió este jueves en sesión plenaria para abordar, entre otros asuntos, la aprobación inicial del artículo 42 de las bases de ejecución del presupuesto vigente, relativo a las subvenciones nominativas. El punto fue aprobado con los votos a favor de PP y BNG y las abstenciones del PSOE y AIM.

También se aprobó la cuenta general del ejercicio 2025, que salió adelante con el voto del PP y la abstención de la oposición. 

En el apartado de mociones, el grupo socialista presentó una sobre el coste del combustible en los sectores pesquero y agrario, que contó con el apoyo unánime de todos los grupos. 

La sesión finalizó con el tratamiento del resto de los asuntos incluidos en el orden del día, así como del apartado de ruegos y preguntas. 

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