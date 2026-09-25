Malpica aprueba las subvenciones nominativas

Un pleno de Malpica IG

La Corporación de Malpica aprobó este jueves la modificación del artículo 42 de las bases de ejecución del presupuesto vigente, relativo a las

subvenciones nominativas, sin ningún voto en contra. En total hubo 8 votos a favor (6 del Gobierno del PP y dos del BNG), y cinco abstenciones (4 ediles del PSOE y Alfredo Cañizo, de AIM). También se aprobó la cuenta general del ejercicio 2025, con los 6 votos del PP y el resto de la Corporación se abstuvo.

En el apartado de mociones, el Grupo Socialista presentó una propuesta sobre el elevado coste del combustible y su apoyo a los sectores pesquero y agrario, que contó con el respaldo de toda la Corporación.