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Bergantiños

Malpica aprueba las subvenciones nominativas

Aprobada una moción del BNG para apoyar al sector pesquero y ganadero por los elevados precios del combustible

Redacción Carballo
25/09/2026 13:44
Èl pleno de Malpica celebrado el jueves
Un pleno de Malpica 
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La Corporación de Malpica aprobó este jueves  la modificación del artículo  42 de las bases de ejecución del presupuesto vigente, relativo a las  

 subvenciones nominativas, sin ningún voto en contra. En total hubo 8 votos a favor (6 del Gobierno del PP y dos del BNG), y cinco abstenciones (4 ediles del PSOE y Alfredo Cañizo, de AIM). También se aprobó la cuenta general del ejercicio 2025, con los 6 votos del PP y el resto de la Corporación se abstuvo. 

En el apartado de mociones, el Grupo Socialista presentó una propuesta sobre el elevado coste del combustible y su apoyo a los sectores pesquero y agrario, que contó con el respaldo de toda la Corporación. 

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