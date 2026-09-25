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Bergantiños

Malpica inicia las obras de rehabilitación del parque y el campo de la fiesta de Santiso

La actuación cuenta con una inversión de 44.394,90 euros 

Diana Bergara
25/09/2026 15:59
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El Concello de Malpica inicia las obras de rehabilitación del parque y del campo de la fiesta de Santiso. La actuación corre a cargo de la empresa Instalaciones Bahia Park S.L. por un importe de 44.394,90 euros, financiados con una ayuda de la Consellería de Presidencia, dentro del programa de creación, mejora de las infraestructursa, dotaciones, 

La intervención permitirá rehabilitar y mejorar las condiciones de este espacio público, favoreciendo su utilización por parte de la ciudadanía y contribuyendo a la puesta en valor de los espacios de encuentro y convivencia de la parroquia.

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