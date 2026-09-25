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Bergantiños

Nueva edición del Festigual en Cabana, reivindicando la igualdad y la inclusión

La jornada festiva comienza a partir de las 12.00 horas este sábado, con diferentes actividades 

Redacción Carballo
25/09/2026 19:12
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Pasada edición del Festigual en Nantón
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La asociación Íntegro celebra este sábado 26 de septiembre la cuarta edición del Festigual, una jornada para celebrar la diversidad, compartir, disfrutar y crear espacios de encuentro con la comunidad, bajo el lema "Diversamente iguales". 

La jornada, que se llevará a cabo en Nantón (Cabana), contará con música, artesanía, animación infantil y actuaciones, y continuará con un xantar popular. La música vendrá de la mano de la asociación Inllar, el dúo La Fábula y Terapia de Grupo. 

Festigual nace con el objetivo de promover espacios de encuentro con la comunidad, poniendo en valor la diversidad como elemento fundamental de una sociedad que avanza hacia la plena inclusión y la igualdad de oportunidades para todas las personas. La fiesta comenzará a partir de las 12.00 horas y se prolongará durante toda la jornada.

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