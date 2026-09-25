Ponteceso achega os videoxogos aos mozos do municipio
O 2 de outubro haberá un obradoiro dirixido aos adolescentes a partir de 12 anos, cun total de 12 prazas
A Casa da Cultura de Ponteceso acollerá o vindeiro 2 de outubro, a partir das 17:30 horas, un obradoiro de creación de videoxogos dirixido a mozos e mozas a partir de 12 anos.
A iniciativa busca achegar a mocidade ao mundo do desenvolvemento de videoxogos desde unha perspectiva práctica e creativa, mostrando que detrás dun videoxogo hai moito máis que entretemento: hai ideas, deseño, resolución de problemas, toma de decisións e moitas horas de experimentación.
Ao longo da actividade, as persoas participantes poderán descubrir o proceso que hai detrás da creación dun videoxogo e experimentar coa transformación dunha idea nunha experiencia coa que outras persoas poden interactuar.
O obradoiro pretende, ademais, fomentar diferentes habilidades que poden resultar útiles tanto dentro como fóra do ámbito tecnolóxico, como o pensamento lóxico, a creatividade, a resolución de problemas, a aprendizaxe práctica e a autonomía.
Deste xeito, a actividade propón unha aproximación á tecnoloxía desde a creación e a experimentación, pasando de ser consumidores de contidos dixitais a descubrir as posibilidades de crear coa tecnoloxía. Para participar non se necesitan coñecementos previos, nin saber programar, nin ter experiencia na creación de videoxogos. O obradoiro contará con 12 prazas que se cubrirán por orde de inscrición.