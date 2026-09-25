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Bergantiños

Ponteceso formaliza la compra de un inmueble para mejorar el acceso a la zona portuaria de Corme

La medida permitirá ampliar la entrada al área portuaria, una vieja demanda histórica de la ciudadanía

Diana Bergara
25/09/2026 17:25
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El propietario del inmueble y el regidor formalizaron este viernes la venta
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El Concello de Ponteceso ha formalizado la compra de un inmueble situado en Corme-Porto, que permitirá mejorar de manera sustancial el acceso a la zona portuaria y eliminar el actual punto de estrangulamiento existente en la entrada al puerto.

El gobierno local destaca que se trata de una actuación de especial relevancia para Corme, ya que da respuesta a una demanda histórica de la ciudadanía y permitirá mejorar tanto la movilidad como las condiciones de acceso a la una de las zonas de mayor importancia económica y social de la parroquia.

El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, acompañado por la concejala de Servizos Sociais, Marisé Álvarez, formalizó este viernes el acuerdo con el propietario del inmueble. El regidor calificó la operación como "un dos proxectos máis importantes deste mandato".

"Falamos dunha actuación moi necesaria e dunha reivindicación histórica de Corme. Durante moitos anos este punto funcionou como un verdadeiro embudo de acceso ao porto, condicionando a mobilidade e tamén as posibilidades de desenvolvemento da zona", señaló Mato.

El alcalde agradeció "de corazón a disposición, o diálogo e as facilidades ofrecidas pola familia propietaria do inmoble, que fixeron posible alcanzar este acordo co Concello".

Parte del inmueble será derribado para ganar espacio, ampliar el acceso al puerto y mejorar la conexión entre el núcleo urbano y la zona portuaria. La actuación permitirá facilitar la circulación y mejorar las condiciones de entrada y salida del entorno portuario. 

El Concello considera esta adquisición una actuación estratégica y un paso decisivo para el futuro de Corme-Porto, al permitir resolver una limitación histórica y avanzar hacia la transformación del puerto.

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