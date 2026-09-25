Sogama traslada a la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Miterd los pormenores del modelo gallego de gestión de residuos 

Explicaciones durante el recorrido por Sogama Cedida

La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), Marta Gómez Palenque, junto con la subdirectora general de Residuos de este mismo departamento, Margarita Ruiz Saiz-Aja, visitó en la mañana de este viernes el Complejo Medioambiental de Sogama en Cerceda para conocer su operativa, así como la hoja de ruta diseñada por la empresa pública para hacer frente a los retos futuros en la gestión de los residuos urbanos.

El presidente de Sogama, Javier Domínguez, acompañado por la directora general de la Sociedad, Mirta Sueiro, y la directora general de Calidad Ambiental y Sostenibilidad de la Xunta de Galicia, Mª José Echevarría, fue el encargado de explicar la trayectoria histórica de esta sociedad desde su creación, así como los hitos más relevantes del último decenio, destacando la ampliación, en un 81%, de la capacidad de tratamientos den Cerceda con la puesta en marcha de una nueva planta, equipada con tecnología 4.0, para la recuperación de los materiales contenidos en la basura en masa, aumentando la aportación al reciclaje.

También se refirió al incremento del transporte de residuos por ferrocarril, que pasó del 25% en 2016 al 55% en la actualidad, así como a la construcción y gestión de una red de instalaciones para el compostaje de la materia orgánica -conformada por 4 plantas de biorresiduos (una por provincia) y 13 plantas de transferencia de apoyo-, al mayor número de ayuntamientos adheridos al sistema Sogama, sumando a día de hoy 304 (el 97% del total), y a la creación de empleo y riqueza, toda vez que la actividad de esta empresa pública genera 1.000 puestos de trabajo (entre directos e indirectos).

Todas estas actuaciones, junto con otras mejoras, suman una inversión de más de 118 millones de euros desde 2015.

Las autoridades, durante la visita a Sogama Cedida

En el marco del nuevo plan estratégico de Sogama para 2025-2030, con una inversión estimada de 100 millones de euros, su presidente se refirió al proceso de transformación digital en el que está inmersa la entidad con la pretensión de ganar en eficiencia y prestaciones, así como a las medidas de descarbonización, sustituyendo un combustible fósil (gas natural) por uno renovable (biosecado) y a la puesta en marcha de la que será la primera planta pública de clasificación de residuos textiles de España. En este sentido, informó a la comitiva de que las obras de esta instalación culminarán en el último trimestre de este mismo año, entrando en operación a principios de 2027.

Demandas

Javier Domínguez aprovechó el encuentro con la representante del MITERD para pedirle que se vele por la estabilidad del sector de la valorización energética de los residuos no reciclables, pues ello posibilitaría que España cumpla los objetivos de vertido, con una media cercana al 50%, y facilitaría la transición energética, ya que se está penalizando una fuente de energía que, además de ser autóctona y barata, también es 50% renovable.