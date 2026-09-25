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Bergantiños

Teatro, música y Samaín animan el otoño de Cabana

La programación arranca con la Andaina Solidaria contra el cáncer el día 3 de octubre 

Redacción Carballo
25/09/2026 18:47
Presentación del programa cultural de otoño en Cabana
Presentación del programa cultural de otoño en Cabana
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El alcalde de Cabana de Bergantiños, José Muíño; la coordinadora del departamento de Cultura y Turismo, Silvia Losada, y el técnico municipal de Cultura, Martín Martínez, presentaron este viernes la programación cultural de otoño, una amplia oferta de actividades culturales, familiares y de ocio que se llevarán a cabo en los meses de octubre, noviembre y diciembre en distintos espacios del municipio.

Según indicó el regidor, "a programación está pensada para que todos os públicos poidan participar e gozar da cultura en todas as súas expresións". En este sentido, destacó la importancia de este tipo de actividades para dinamizar la vida social del municipio. "Compartindo cultura facemos comunidade, estreitamos os nosos lazos e facemos Cabana. Un concello vivo é un concello que aprecia a cultura, e esa é a idea desta programación", añadió.

El mes de octubre arranca con una jornada de divulgación ambiental sobre la riqueza ornitológica de la Costa da Morte y con la Andaina Solidaria organizada por la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cabana de Bergantiños en su lucha contra esta enfermedad. 

También regresan los domingos de baile, que reunirán a los mayores del municipio en torno a las voces de Judith Cundíns, Martín Carrión, Rocío Pérez, Dúo Élite y Mar de Caión. Asimismo, el 23 de octubre se presentará el libro 'Cociña do mar' y el martes 27 se proyectará el documental 'Ao son da nova regueifa'. El mes culminará con dos obradoiros infantiles de Samaín, uno de decoración de calabazas el día 24 y otro de disfraces el 31.

Noviembre estará marcado por la programación conmemorativa especial 'Contra a violencia de xénero, unindo voces, rompendo silencios' con motivo del 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género.

Diciembre servirá de aperitivo para a programación navideña con música, con el XXII Festival Tempos de Nadal, en el que participarán tres corales de la zona, con la de Cesullas como anfitriona; el Festival As Nosas Músicas, con la participación de músicos cabaneses, y el festival de panxoliñas 'Abrazando o Nadal'

El teatro y los espectáculos en el auditorio municipal también tienen presencia destacada, con artistas como A Xanela do Maxín, Inventi Teatro o las compañía Assircópatas, Ghazafelhos y Pedras de Cartón, además de una sesión de magia con Dani García. En estos tres meses, el público también podrá visitar la exposición “Macane” en el Centro Arqueológico Dolmen de Dombate. Algunas actividades como los obradoiros infantiles necesitan inscripción previa. 

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