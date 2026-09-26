El BNG reivindica la capacidad de Galicia para decidir sobre sus recursos en un concurrido debate sobre el biogás en A Laracha

Jornada sobre el biogás este sábado en A Laracha Cedida

La Casa da Cultura de A Laracha acogió en la mañana de este sábado una concurrida jornada organizada por el BNG bajo el título 'O biogás na Galiza: un debate necesario'. Expertos en energía, colectivos vecinales, representantes políticos, de asociaciones ambientales y sindicales participan en un encuentro que pretende abordar los diferentes modelos para este tipo de energía y el impacto de macroplantas como la que se pretende instalar en Soandres (A Laracha) y que cuenta con el rechazo vecinal.

La jornada comenzó a las diez de la mañana de la mano de Carolina Castiñeiras, portavoz municipal del BNG larachés, y Lucía López, responsable nacional del área de Organización del BNG. López reivindicó la capacidad de Galicia para decidir sobre sus recursos y para poner los beneficios que generan al servicio de los gallegos, apostando por una economía capaz de crear tejido productivo, empleo y riqueza respetando el territorio.

“Galiza non pode seguir sendo unha terra de sacrificio ao servizo de decisións que se toman fóra”, advirtió. Criticó al Gobierno del PP en la Xunta por un modelo que permite que “intereses económicos particulares e alleos determinen o futuro de Galiza”.

Lucía López señaló la apuesta del BNG por afrontar las nuevas oportunidades económicas para fortalecer Galicia y no para reproducir las relaciones de dependencia. “E por iso a idea de soberanía ten tanta importancia, non como unha formulación abstracta, senón como unha necesidade práctica”, añadió.

En este contexto, el debate que está generando el biogás, con polémica y preocupación en varios municipios gallegos, tiene una evidente dimensión territorial. Por ello, el BNG aboga por pensar en modelos de explotación de recursos “que teñan unha relación real co territorio e coa actividade que xera eses recursos”.

“Temos que preguntarnos como podemos facer que estas novas posibilidades contribúan a fortalecer o sector primario, o medio rural e o tecido produtivo existente, en lugar de limitarse a crear novas actividades económicas desconectadas das necesidades e das potencialidades do país”, aseguró.

A continuación tuvo lugar una mesa redonda titulada 'A defensa do territorio: Activismo fronte a proxectos de biogás", moderada por la profesora María Rei Vilas, con la participación de representantes de Stop Biogás A Laracha; Lugo non quere cheiros; Stop Biogás Agolada y Daniel López de Adega.

La segunda mesa redonda, titulada 'Modelos de desenvolvemento do biogás', contó como ponentes con Xurxo López, de Enova Enerxía; Montse Valcárcel, catedrática de hidrología y diputada del BNG; Manuel Soto, de Adega; Manuel Casal, da Fruga, con la moderación de Xosé Manuel Golpe, portavoz parlamentario del BNG en materia de energía.