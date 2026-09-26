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Bergantiños

El Concello de Laxe aclara que el material depositado en O Bañal es para recuperar dos caminos  que estaban intransitables

Señala que el material, cedido por un vecino, permaneció depositado de forma temporal

Diana Bergara
26/09/2026 16:18
obras
Camino de O Bañal
Cedida
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El gobierno municipal de Laxe aclara a través de un comunicado el origen del material depositado en una finca de la zona de O Bañal, respondiendo a las manifestaciones del BNG sobre este asunto. 

Según explica, se trata de material que permaneció depositado de forma temporal mientras se llevaban a cabo los trabajos de acondicionamiento de diferentes caminos de la zona, por lo que "en ningún momento se utilizó esta finca como un vertedero de residuos".

Explica el gobierno que este material fue cedido por un vecino y que se aprovechó para realizar la mejora de dos accesos: el camino de O Bañal a As Jallas y el camino de O Bañal a Reboredo. Desde el Concello destacan que ambos caminos estaban en un estado que dificultaba seriamente el tránsito, situación que ahora ha quedado solucionada.

Explica el ente local que se trata de caminos que dan servicio a más de una docena de propietarios de fincas, además de facilitar el tránsito de cazados y el acceso de agentes ambientales. Añade que son accesos importantes para la prevención y atención de emergencias, pues permiten la entrada de las brigadas forestales y motobombas.

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