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Bergantiños

Fiestas a San Miguel y gastronomía por la Costa da Morte 

El último fin de semana de septiembre aún llega con diferentes propuestas por la comarca

Redacción Carballo
26/09/2026 09:48
pulpada Lemaio (11)
La comarca se llena de fiestas el fin de semana
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Último fin de semana de septiembre y el primero del otoño, pero las fiestas todavía continúan por distintos lugares de la Costa da Morte, con la gastronomía y las celebraciones en honor a San Miguel como principales protagonistas. 

En Verdes (Coristanco) este sábado 26 se celebra la romería de San Adrián, con misas durante toda la mañana y la solemne a las 13.00 horas. La subasta de gallos, que se mantiene desde tiempos ancestrales, continúa siendo uno de los principales atractivos de la fiesta, donde no faltará el apartado gastronómico, con pulpo y churrasco. 

El pulpo tampoco faltará este sábado en la parroquia carballesa de Rus, donde celebran su Gran Pulpada, amenizada con música durante toda la tarde. Promueve la Comisión de Fiestas de Rus. Sin salir del municipio de Carballo, también hay fiestas en honor a San Miguel en Vilela y en Razo durante este fin de semana. 

La misma celebración será en Camelle (Camariñas) este sábado, con sesión vermú, verbena y pulpada. 

También honran a San Miguel en la parroquia de Treos, en Vimianzo, este sábado con verbena a cargo de Alianza y disco móvil CDC, y el domingo con actos litúrgicos. Lo mismo ocurre en Muxía, con sesión vermú y por la noche, verbena con varios dj. 

En Buño (Malpica) celebran una nueva edición de su Quinteiro Fest este sábado, con gastronomía y música.

En Corme (Ponteceso) también van de fiesta con su original fin de año, adelantado al último fin de semana de septiembre.

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