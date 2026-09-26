La Xunta incorpora dos nuevas paradas de autobús para dar servicio a la parroquia de Traba, en Laxe 

La Xunta incorporará a partir del miércoles 30 de septiembre dos nuevas paradas de autobús en la parroquia de Traba, en Laxe. Las paradas estarán situadas en los lugares de Mórdomo y Matío y formarán parte de la línea IES Maximino Romero de Lema (Baio)-Ponteceso. De este modo, esta línea pasará a dar servicio también a los vecinos de Traba.

Con esta actuación, la Xunta facilita que el alumnado de enseñanza no obligatoria de la parroquia se desplace al IES Maximino Romero de Lema, "por lo que los horarios de la línea están diseñados para atender esta demanda", afirma la Xunta a través de un comunicado.

De lunes a viernes hay un servicio de ida por la mañana, con llegada antes del inicio de las clases, y otro de vuelta al finalizar la jornada, con salida del instituto a las 14.20 horas. Los lunes, la línea cuenta además con dos servicios adicionales para cubrir las clases de la tarde.

La Xunta afirma haber adoptado esta medida tras las conversaciones mantenidas con el Concello de Laxe sobre las necesidades de movilidad de la parroquia y tras realizar un análisis técnico junto con la empresa operadora.

El BNG de Laxe exige una solución inmediata para garantizar un transporte escolar igualitario Más información

Asimismo, los usuarios de este servicio podrán beneficiarse de las bonificaciones y descuentos ofrecidos por la Xunta, incluida la Tarxeta Xente Nova, que permite a los menores de 21 años realizar hasta 60 viajes gratis al mes en toda la red de transporte autonómico por carretera.

Los horarios y el itinerario completo de la línea pueden consultarse en los sitios web bus.gal y mobt.gal así como en las aplicaciones de Transporte Público de Galicia y MoBT.

Satisfacción del BNG

El BNG de Laxe, por su parte, señala que este avance es fruto de su "insistencia, trabajo constante y defensa firme del derecho de los jóvenes de Laxe" a acceder al transporte escolar en igualdad de condiciones.

Señalan los nacionalista que en el pleno de esta semana el alcalde afirmó que tanto la empresa con la Dirección Xeral de Mobilidade “non dan solución” para contar con este servicio, algo que "contrasta con la realidad", ya que "finalmente, sí había solución". Se pregunta el BNG "si el alcalde faltó a la verdad en el pleno o desconocía por completo las gestiones que estaban realizando".

La concejala nacionalista Cristina Vázquez destaca que “o BNG non se vai render nunca cando se trata de garantir dereitos básicos. A mocidade de Laxe merece un transporte escolar igualitario, digno e seguro, e hoxe podemos dicir que o terá”. La formación recuerda que lleva meses reclamando alternativas, proponiendo vías de coordinación e insistiendo en que el Concello debía actuar para evitar que el alumnado se quedase sin opciones de desplazamiento. "A veciñanza ben sabe quen se moveu para solucionar esta demanda tan xusta”, afirma.