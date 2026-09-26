La Xunta iniciará el miércoles las obras de conservación y refuerzo de firme en la AG-55

Obras de acondicionamiento en la AG-55 durante el año pasado Archivo

Las obras correspondientes a la campaña de la Xunta de conservación y refuerzo de firme en las autopistas autonómicas AG-57 (Vigo-Val Miñor) y AG-55 (A Coruña-Carballo) comenzarán la próxima semana. Se trata de las labores de conservación y mejora de firme que la concesionaria realiza de manera sistemática.

En concreto, este lunes, día 28, comenzarán las obras en la autopista del Val Miñor y el miércoles, día 30, se iniciarán en la autopista A Coruña-Carballo. La duración estimada de los trabajos previstos es de 5 semanas en el caso de la AG-55 y de 2 semanas en el caso de la AG-57 y el desarrollo de las obras estará condicionado por las condiciones meteorológicas necesarias para la ejecución de los trabajos con la calidad requerida.

El presupuesto estimado de esta campaña de 2026 alcanza, entre ambas autopistas, un total de 520.000 euros.

Las obras estarán debidamente señalizadas y para minimizar la afección al tráfico los cortes serán de carril, salvo puntualmente en los ramales en los que se actúa.

En cuanto a las intervenciones programadas en la autopista A Coruña-Carballo, en esta campaña se realizarán actuaciones de mejora de las características superficiales del firme en 45.880 m2 y obras que supondrán mejoras estructurales en 11.339 m2 de la AG-55. Además de procederse a una campaña de sellado de fisuras. En este caso los trabajos previstos tendrán una duración estimada de cinco semanas.

Entre los trabajos a ejecutar se incluyen microaglomerado en frío, actuaciones de mejora de la seguridad vial y trabajos de mejora frente a deterioros superficiales, así como de reparación de deterioros estructurales y de sellado del firme.

Según la programación inicial de estos trabajos, que se inician el miércoles día 30, a finales de octubre se cortarán de manera secuencial los ramales en los enlaces de A Grela y Sabón. El resto de trabajos en el ramal exterior de Sabón se realizarán mediante paso alternativo de tráfico regulado por semáforos o señalistas en horario nocturno.