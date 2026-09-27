A Costa da Morte convértese no epicentro europeo do desenvolvemento local con proxecto LDA-NEXT
Afiprodel e Inda Iniciativas reúnen en Muxía a entidades de Galicia e Italia nun encontro transnacional cofinanciado por Erasmus+
Afiprodel (Asociación de Profesionais do Desenvolvemento Local de Galicia) e Inda Iniciativas reúnen en Muxía a entidades de Galicia e Italia nun encontro transnacional cofinanciado por Erasmus+, que combina sesións de traballo híbridas e visitas a boas prácticas rurais.
Afiprodel recibirá os próximos 5 e 6 de outubro as entidades italianas LIMEUP e ISPAL e a galega INDA Iniciativas, socias do proxecto LDA-NEXT – Potenciar aos agentes de desenvolvemento local para unha Europa cohesionada, cofinanciado polo programa Erasmus+. O encontro combinará sesións de traballo sobre o papel dos axentes de desenvolvemento local (ADL), intercambio de experiencias e visitas a boas prácticas da Costa da Morte.
A mañá do luns dedicarase a un obradoiro transnacional sobre as funcións, os retos e a contribución dos ADL ao desenvolvemento territorial, no que se presentarán os avances do proxecto e os resultados preliminares da análise de boas prácticas. A primeira parte, de 09:30 a 11:00, realizarase en formato híbrido para facilitar a participación de otras entidades galegas e italianas e incluirá unha sesión interactiva de intercambio de experiencias e unha quenda de preguntas.
A programación continuará de forma presencial, con intervencións a cargo de diversas autoridades públicas e actores clave para o desenvolvemento local no territorio. Pola tarde, os socios celebrarán a segunda reunión do Comité de Dirección de LDA-NEXT para revisar os resultados acadados e planificar as próximas accións.
Máis aló das sesións de traballo, as entidades participantes coñecerán experiencias de desenvolvemento local e rural da Costa da Morte. O luns visitarán Bella Muxía e Abrumar e percorrerán parte da Ruta do Percebe ata o Santuario da Virxe da Barca. O martes dedicarase a outras visitas de boas prácticas e lugares icónicos da Costa da Morte, favorecendo o intercambio de coñecementos entre Galicia e Italia e contribuindo na súa promoción como destino de gran valor cultural e turístico.
María Dolores Pena Pena, presidenta de Afiprodel, abrirá o encontro o primeiro día, que terá como relatores a Fabio Saccomani de LIMEUP (La Toscana. Italia); Rosa María Sánchez Martínez, técnica de Desarrollo Local en Vimianzo e secretaria de Afiprodel; Marica Appolloni de ISPAL, entre outros.