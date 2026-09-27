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Bergantiños

Fallece una conductora tras una colisión frontal entre dos turismos en Cerceda 

La víctima, de 77 años, residía en Culleredo

Redacción Carballo
27/09/2026 20:59
Ambulancia del 061
Archivo
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Una mujer ha muerto y otra ha resultado herida este domingo tras una colisión frontal entre dos vehículos en Cerceda. El siniestro se produjo en la carretera AC-523, en las inmediaciones de la rotonda de Esperón, poco antes de las tres de la tarde.

Según informa el 112, ambas conductoras eran las únicas ocupantes de sus vehículos, que colisionaron cuando circulaban en sentido Ledoño.

Tras el impacto, una de las conductoras, falleció. La víctima mortal, de 77 años, residía en Culleredo, aunque era natural de Cerceda. Se baraja la posibilidad de que sufriese una indisposición previa a la colisión. La otra conductora fue evacuada en ambulancia al Chuac, en principio con una fractura.

La persona que dio la alerta advirtió de la gravedad de la situación, pues una de ellas estaba inconsciente y sin pulso. Enseguida se solicitó la intervención de los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061. Sin embargo, nada pudo hacerse por salvar la vida de una de las conductoras. También fueron avisados los Bomberos de Ordes, que descartaron emplear los equipos de excarcelación, pues ambas estaban liberadas y accesibles. Este operativo lo completaron los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y los voluntarios de Protección Civil de Cerceda. 

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