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Bergantiños

La lluvia merma las ferias dominicales de Carballo y Cee

Menos puestos y visitantes de lo habitual

Manuel Bermúdez Bermúdez
27/09/2026 16:55
Feria de Carballo
M. Bermúdez
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Llegaron las primeras lluvias del otoño, que este domingo mermaron las ferias de Carballo y Cee, con menos puestos ambulantes y afluencia de visitantes de lo habitual en ambas localidades.

En el caso de Cee, este ha sido un fin de semana de excursiones y visitas guiadas al Museo Fernando Blanco. Además de los visitantes, la localidad sigue registrando muchos peregrinos en ruta hacia Fisterra y Muxía, que hacen parada en la localidad ceense. 

Pese a la lluvia, bien ambiente en el comercio local y los locales de hostelería. 

En Carballo, la plaza presentaba poca actividad a media mañana, en comparación con otras citas feriales.

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