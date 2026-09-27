La lluvia merma las ferias dominicales de Carballo y Cee

Feria de Carballo M. Bermúdez

Llegaron las primeras lluvias del otoño, que este domingo mermaron las ferias de Carballo y Cee, con menos puestos ambulantes y afluencia de visitantes de lo habitual en ambas localidades.

En el caso de Cee, este ha sido un fin de semana de excursiones y visitas guiadas al Museo Fernando Blanco. Además de los visitantes, la localidad sigue registrando muchos peregrinos en ruta hacia Fisterra y Muxía, que hacen parada en la localidad ceense.

Pese a la lluvia, bien ambiente en el comercio local y los locales de hostelería.

En Carballo, la plaza presentaba poca actividad a media mañana, en comparación con otras citas feriales.