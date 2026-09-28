Coristanco inicia las obras del nuevo local social de Santa Baia

Centro social de Santa Baia Cedida

El Concello de Coristanco ha anunciado este lunes el inicio de las obras del nuevo local social de Santa Baia-Castro, que ya están en marcha con los trabajos de acondicionamiento del terreno y la construcción de la plataforma en la que se instalarán los módulos de madera que conformarán el futuro local.

La edificación, de cien metros cuadrados de superficie, se construirá bajo criterios de alta eficiencia energética y baja huella de carbono. Además, contará con sistemas de generación de energía renovable.

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 265.649,22 euros y está financiado por el POS+2024 de la Diputación, que aporta 221.602 euros.

Por otro lado, el Concello informa de que ha finalizado las obras de mejora en los centros sociales de Cereo, Valenza, Xaviña, Seavia, Oca, Rececinde, Agualada, Cuns y Couso. Se trata de inmuebles que presentaban deficiencias propias del paso del tiempo y necesitaban mejoras. Así, se aprovechó para adaptarlos a la normativa en materia de accesibilidad y eficiencia energética.

Esta actuación contó con la financiación del POS+2025 y tuvo un presupuesto de 162.708,70 euros.

Además, el Concello está ejecutando un pequeño proyecto de mejora acústica en el local social de Oca, con una inversión superior a los 18.000 euros.