El BNG repite candidatas en Cabana, A Laracha y Ponteceso para las municipales de 2027

La portavoz nacional del BNG Ana Pontón con el alcalde de Carballo Daniel Pérez Archivo

El BNG volverá a confiar en Tatiana Rellán, Carolina Castiñeiras y Fátima Rodríguez para encabezar sus candidaturas en Cabana, A Laracha y Ponteceso, respectivamente, en las elecciones municipales de 2027. Las tres repetirán así como cabezas de lista después de haber concurrido también a los comicios de 2023.

La presentación oficial tendrá lugar este miércoles a partir de las 19.00 horas en el astillero O Baladiño de Canduas, en Cabana. El acto contará con la participación de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que acompañará a las tres candidatas.

A partir de esta presentación, la formación abrirá el proceso de preparación de sus propuestas electorales para los tres municipios. Según señala el BNG, su intención es elaborar los respectivos proyectos contando con la participación de los vecinos y atendiendo a las necesidades específicas de cada concello.