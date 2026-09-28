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Bergantiños

Los periodistas Xabier Fortes, Lucía Méndez y Belén Regueira, en el II Foro de Actualidad en Malpica

Se celebrará el próximo sábado 3 de octubre, con entrada libre y gratuita 

Redacción Carballo
28/09/2026 20:21
El periodista Xabier Fortes estará en Malpica
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El próximo sábado 3 de octubre el centro cívico de Malpica acogerá el II Foro de Actualidade, que organiza la asociación Mallas de Area, con la presencia de reconocidos periodistas en el ámbito estatal. 

Xabier Fortes, Lucía Méndez y Belén Regueira compartirán mesa con el escritor Juan Manuel de Prada para conversar sobre temas de actualidad con sus diferentes puntos de vista. El foro estará moderado por Anxo Pérez

El debate es de acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Se pueden reservar entradas, con un máximo de dos por persona. Los asientos se reservarán hasta 15 minutos antes de que empiece el foro. A partir de ese momento quedan libres para todo el público. Dará comienzo a las 19.00 horas

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