El PSdeG de Malpica  critica al PP por no apoyar su moción de urgencia de apoyo al sector primario

Walter Pardo Añón, portavoz del grupo municipal del PSOE de Malpica Cedida

El PSdeG-PSOE de Malpica critica que el PP no apoyase su moción de urgencia en apoyo de la pesca, la agricultura y la ganadería del municipio. "A moción non chegará a ningún lado por culpa do alcalde”, apunta el portavoz socialista, Walter Pardo.

En su moción, el PSOE instaba a la Xunta a establecer una ayuda directa de 0,20 euros por litro de combustible para las actividades del sector primerio, mientras se mantenga los actuales niveles de precios y costes de explotación. Pedía también la adopción de medidas para reducir o bonificar las tasas y costes que soportan las lonjas, cofradías de pescadores y cooperativas agroganaderas.

Por otro lado, los socialistas pedían al Gobierno central mantener y reforzar las medidas de apoyo y subvención al combustible destinado al sector primario, evitando que la finalización de las actuales ayudas suponga un nuevo incremento de los costes de explotación.

El PSOE denuncia que el alcalde impidió la urgencia de la moción basándose en un criterio de la secretaria municipal. “Isto significa que a reclamación e a petición de axudas non chegará nin a Xunta, nin ao Goberno central como acordo do Concello, porque o alcalde non permitiu que a moción fose tramitada”, señala Pardo. El edil indica que la moción fue debatida en otro punto del orden del día, pero queda sin un acuerdo plenario con el que reclamar medidas.