La cofradía de Laxe cierra la campaña de promoción del pescado y el marisco de su lonja con un acto en el Parador de Muxía 

Miguel Mosteiro, durante la pasada visita a Carballo Mar Casal

La cofradía de pescadores de Laxe pondrá el broche final a su campaña de promoción del pescado y marisco procedente de su lonja en un acto que se celebrará el 1 de octubre en el Parador Costa da Morte, en Muxía, y que reunirá a autoridades vinculadas al sector.

El encuentro servirá para hacer balance de una campaña que ha tenido como objetivos fomentar el consumo de pescado fresco y de proximidad, dar a conocer la calidad de las capturas de la pesca costera artesanal en Laxe y poner en valor el trabajo de los marineros y mariscadores de la cofradía Santa María da Atalaia.

Durante este acto de cierre tampoco faltarán las propuestas gastronómicas. El cocinero Miguel Mosteiro y el jefe de cocina del Parador Costa da Morte, Adrián Mayo, ofrecerán un showcooking en el que se elaborarán en directo cuatro propuestas diferentes protagonizadas por el abadejo, el longueirón, la maragota y la sardina.

Impulsada por la cofradía, con el apoyo del GALP Costa da Morte, la campaña arrancó en 2025 con acciones en el castillo de Vimianzo y en el mercado de Elviña, en A Coruña, y ha continuado este año con citas en las Plaza de Abastos de Santiago y Noia y el mercado de Carballo. A lo largo de todas estas acciones se han servido 12 elaboraciones distintas, demostrando la versatilidad de los pescados y mariscos de la lonja de Laxe.

Por los fogones de esta iniciativa han pasado además cocineros de la talla de Lucía Freitas, estrella Michelin, e Iván Domínguez, perteneciente al prestigioso Grupo NOVE, ambos reconocidos con el título de Embajadores de los Pescados y Mariscos de Laxe; Domínguez en 2025 y Freitas en 2026. Miguel Mosteiro, rostro visible de la campaña y protagonista en el acto de clausura, ostenta también este título desde 2024.