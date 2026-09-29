Rachas de más de 140 kilómetros por hora en Vimianzo en el primer temporal del otoño

Poste caído en la carretera, en Razo (Carballo) Mar Casal

Tras un inicio del otoño con una climatología todavía veraniega, este martes ha llegado el primer temporal de la nueva estación, con vientos intensos y lluvias. Las rachas de viento alcanzaron los 140,4 kilómetros por hora en la estación de A Gándara, en Vimianzo, según los datos de Megeogalicia. Además, en Camariñas se llegó a los 107 kilómetros por hora y en Lira (Carnota) se rozaron los 102 kilómetros.

Todo ello en una jornada en la que el litoral oeste de A Coruña permanece en alerta naranja por fenómenos costeros y lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó a las 11.00 horas de este martes la alerta naranja en el litoral oeste de A Coruña por fenómenos costeros, así como por lluvias en el oeste y suroeste de la provincia, donde se esperan precipitaciones acumuladas de 80mm en 12 horas.

El viento ha causado alguna incidencia, como la caída de un poste en Razo (Carballo). Para esta tarde está prevista una mayor intensidad de las lluvia en el oeste y suroeste de la provincia, donde se esperan precipitaciones acumuladas de 80mm en 12 horas.