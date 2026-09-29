Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Rachas de más de 140 kilómetros por hora en Vimianzo en el primer temporal del otoño

Las lluvias serán más intensas a lo largo de la tarde

Diana Bergara
29/09/2026 17:04
WhatsApp Image 2026-09-29 at 13.33.44
Poste caído en la carretera, en Razo (Carballo)
Mar Casal
beowner620V2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Tras un inicio del otoño con una climatología todavía veraniega, este martes ha llegado el primer temporal de la nueva estación, con vientos intensos y lluvias. Las rachas de viento alcanzaron los 140,4 kilómetros por hora en la estación de A Gándara, en Vimianzo, según los datos de Megeogalicia. Además, en Camariñas se llegó a los 107 kilómetros por hora y en Lira (Carnota) se rozaron los 102 kilómetros.

Todo ello en una jornada en la que el litoral oeste de A Coruña permanece en alerta naranja por fenómenos costeros y lluvias. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó a las 11.00 horas de este martes la alerta naranja en el litoral oeste de A Coruña por fenómenos costeros, así como por lluvias en el oeste y suroeste de la provincia, donde se esperan precipitaciones acumuladas de 80mm en 12 horas.

El viento ha causado alguna incidencia, como la caída de un poste en Razo (Carballo). Para esta tarde está prevista una mayor intensidad de las lluvia en el oeste y suroeste de la provincia, donde se esperan precipitaciones acumuladas de 80mm en 12 horas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

WhatsApp Image 2026-09-29 at 13.33.44

Rachas de más de 140 kilómetros por hora en Vimianzo en el primer temporal del otoño
Diana Bergara
Degustacion (21)

La cofradía de Laxe cierra la campaña de promoción del pescado y el marisco de su lonja con un acto en el Parador de Muxía
Diana Bergara
Walter Pardo Añón, portavoz del grupo municipal del PSOE de Malpica

El PSdeG de Malpica critica al PP por no apoyar su moción de urgencia de apoyo al sector primario
redacción carballo
Restos del pecio en la playa de A Arnela de Corme

Corme pone el foco en el patrimonio que esconde el fondo marino de la Costa da Morte
Manuel Bermúdez Bermúdez