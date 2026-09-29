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Bergantiños

Tres colegios de la comarca participan en el programa piloto de vacunación frente a la gripe

La campaña contra la gripe y el covid entre la población general comenzó en las residencias de mayores

Noela Rey Méndez
Rosa Balsa y Noela Rey Méndez
29/09/2026 19:39
GermÃ¡n. belen do campo en el inicio de la campaÃ±a de vacunaciones y archivo de pinchazos
Vacunación contra la gripe y el covid en A Coruña
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La Xunta ha iniciado este lunes la campaña de vacunación frente a la gripe y el covid, que comienza en las residencias de mayores y los centros de atención a personas con discapacidad, y que tiene como objetivo inmunizar a 926.000 gallegos mayores de 60 años. En el caso del covid, cuya vacuna se administrará junto con la de la gripe, la población a la que se dirige se sitúa en torno a las 549.000 personas de 70 o más años.

La población infantil también es una parte destacada de la inmunización. Así, la Xunta iniciará el 13 de octubre el programa piloto de vacunación contra la gripe en 75 colegios, con el objetivo de llegar a 26.536 menores. En el área sanitaria de A Coruña-Cee son doce los centros que participan este curso en el programa piloto, tres de ellos de la Costa da Morte: CEIP Ramón Otero Pedrayo de A Laracha, CEIP Fogar de Carballo y CPR Nosa Señora do Carmen de Fisterra.

La consellería de Sanidade puso en marcha este proyecto piloto el año pasado en medio centenar de centros educativos, logrando una participación del 51%. Este año el proyecto piloto llega a veinte centros más, distribuidos en las siete áreas sanitarias e incluyendo contornos urbanos, semiurbanos y rurales.

Residencias de mayores

Los residentes en el centro de mayores de Santa Teresa Jornet, en el barrio coruñés de Eirís, iniciaron este martes la campaña de vacunación contra la gripe y el covid en el área sanitaria de A Coruña-Cee. Acompañados por la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, el personal del Sergas administró las dosis en la residencia.

Son en total 75 centros del área sanitaria de A Coruña y Cee en los que se va a iniciar la campaña de vacunación contra el covid y la gripe, tanto residencias de mayores como de personas con discapacidad, "máis vulnerables", indicó Do Campo. "A partir de aí hai un cronograma que se seguirá tamén nos centros educativos", explicó la delegada de la Xunta.

La campaña de vacunación llega también en un momento en el que está aumentando el número de personas que padecen covid, de manera que en el hospital de A Coruña hay 50 personas ingresadas por patologías asociadas al coronavirus. Además, hay seis pacientes hospitalizados con gripe. En la época otoñal suele producirse un repunte del número de afectados tanto por el virus gripal como por el covid, aunque, hasta el momento, no se trata de números preocupantes, ya que se sitúan en los mismos niveles que hace un año.

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