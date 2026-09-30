La Costa da Morte apuesta conocer, proteger y divulgar su patrimonio arqueológico subacuático

Jornada celebrada este martes en el Maccmo Cedida

El patrimonio subacuático de la Costa da Morte protagonizó una jornada de divulgación celebrada este martes en Corme, organizada por la asociación de turismo Aptcm y el Museo de Arte Contemporánea de de la Costa da Morte (Maccmo) y que contó con la participación de especialistas, representantes institucionales y público en general.

El Maccmo acogió la jornada en la que se puso el foco en la importancia de conocer, proteger y divulgar un patrimonio estrechamente ligado a la historia e identidad de la Costa da Morte.

Los participantes abordaron diferentes perspectivas sobre el patrimonio arqueológico subacuático gallego y, de manera especial, de la riqueza existente en las aguas de la comarca. Se presentó también un micromanual sobre el origen del macrotopónimo Costa da Morte, realizado por Fernando Patricio Cortizo, una publicación que ahonda en el origen y evolución de una denominación que ya forma parte inseparable de la identidad y de la proyección exterior de este territorio.

Entre los ponentes estuvo Ángel Carreira Díaz, arqueólogo de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta, quien abordó el régimen jurídico del patrimonio arqueológico subacuático de Galicia y la importancia de su protección y conservación.

Por su parte, el escritor Suso Lista, de la Aociación Cultural Insua de Viastela, centró su intervención en la riqueza del patrimonio subacuático de Corme y en las posibilidades que este legado ofrece como recurso cultural y de futuro para el territorio.

El encuentro se completó con una mesa redonda entre el público y los ponentes, que permitió compartir reflexiones, preguntas y diferentes perspectivas sobre un patrimonio que constituye una parte fundamental de la memoria colectiva de la Costa da Morte, a pesar de estar sumergido.

También se puso sobre la mesa la necesidad de continuar avanzando en el conocimiento, conservación y divulgación del patrimonio subacuático, así como de acercarlo a la sociedad y explorar su potencial como elemento cultural, histórico y divulgativo.

El encuentro contó con la colaboración del Concello de Ponteceso y de la Asociación Cultural Insua de Viastela, en el marco de una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea y vinculada a la Xunta y al Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Costa da Morte.