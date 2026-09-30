Las intensas lluvias ayudan a recuperar el caudal de los ríos

Estado del río Anllóns a su paso por el centro carballés este miércoles Mar Casal

Las lluvias de los últimos días, especialmente las de la jornada del martes, han contribuido a recuperar el caudal de los ríos de la Costa da Morte. Este jueves se celebra una nueva reunión de la Oficina Técnica da Seca, que decidirá si mantiene la situación de alerta por escasez de agua en el río Anllóns y la prealerta en el Grande. En principio, la situación podría mantenerse a la espera de una mayor recuperación de los caudales y en función de las previsiones para las próximas semanas.

Estado del Anllóns este miércoles en Carballo Mar Casal

Estado del río Anllóns en la misma zona, hace una semana Mar Casal

Durante el mes de septiembre, las estaciones meteorológicas de Meteogalicia en la Costa da Morte han registrado unos 550 litros de lluvia acumulada por metro cuadrado; el 58% de las precipitaciones de todo el mes tuvieron lugar este martes, con casi 315 litros.

La estación de Fontecada, en Santa Comba, registró el martes 72,8 litros de lluvia por metro cuadrado, siendo la zona con mayor pluviosidad. A su vez, la estación de Río Sol, en Coristanco, recogió 60,9 litros, en tanto que las de Coto Muíño (Zas) y Cee-Brens acumularon 48,8 y 47,7 litros, respectivamente.

Le siguen Lira (Carnota), con 40,7 litros por m2; Rus (Carballo), con 35,8 litros; Camariñas, con 31,4: A Gándara (Vimianzo), con 30,4; y Malpica, con 19,2 litros.