Las intensas lluvias inundaron varias estancias del instituto de Ponteceso

Las lluvias provocan inundaciones en el IES de Ponteceso IES

El IES Eduardo Pondal de Ponteceso registró diversas incidencias por las intensas lluvias de este martes, al inundarse varios espacios como los talleres, pasillos, sala de profesores, laboratorios, baños o aula de dibujo, entre otros. El personal dedicó parte de la jornada de este miércoles a la limpieza de los espacios.

Según denuncia la dirección del centro, la nueva incidencia se suma a los problemas de seguridad que se están produciendo durante las obras que se ejecutan. Critican que haya portales abiertos que tendrían que estar cerrados, zonas que deberían estar valladas y que el peligro que supone que el alumnado esté circulando por espacios donde hay escombros “e chegando mesmo a sentarse nos andamios”.

Desde el centro aseguran sentirse desbordados ante la situación. La directora considera que la responsabilidad no puede recaer en los obreros, ya que ellos “fan o que poden para os que son”. “Se están traballando no tellado non poden simultaneamente encargarse de asegurar as valas”, indica, al tiempo que denuncia la falta de personal, buena comunicación con la empresa concesionaria y falta de supervisión de la propia obra. Insiste en que la Xunta es la responsable de velar por las condiciones de seguridad.

Afirman que la responsable de la unidad técnica visitó el centro el pasado 4 de septiembre, y desde entonces se desconoce si se produjeron más visitas, puesto que nadie se puso en contacto con la dirección. También muestran su sorpresa porque la unidad técnica consideró adecuado el perímetro existente y recuerdan que los problemas con las vallas ya se produjeron anteriormente en una jornada de fuertes rachas de viento.

Este martes 29 de septiembre a la hora de entrada en el centro, docentes y personal subalterno tuvieron que asegurar nuevamente las vallas para evitar que cayesen. También tuvo que colaborar la Policía Local para prevenir posibles incidentes.

La dirección lamenta que una obra que tendría que estar finalizada antes del inicio del curso, todavía se desconozca la fecha de su remate. Además, coinciden en que los problemas en el centro no se deben únicamente a las obras que se están ejecutando, puesto que las incidencias son continuas.

Ahora al regresar las lluvias se producen filtraciones, por lo que destacan que el falso techo que hubo que cambiar de urgencia en las Navidades del 2023 deberá de ser reparado de nuevo. También afirman que en los días de sol el calor es insoportable en el centro, por lo que reclaman medidas urgentes para subsanar los problemas.