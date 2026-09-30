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Bergantiños

Pontón arropa la presentación de las candidatas de Cabana, Ponteceso, Laxe y A Laracha para las municipales de 2027

El BNG aspira a extender el modelo de éxito de Carballo a todos los concellos de Bergantiños

Redacción Carballo
30/09/2026 20:39
Pontón arropó la presentación de las candidatas del BNG (1)
Pontón junto a las cuatro candidatas y la concejala carballesa Maruxa Suárez
Mar Casal
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La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, participó este miércoles en Cabana en el acto de presentación de las candidatas nacionalistas a las alcaldías de Cabana, Ponteceso, A Laracha y Laxe en las elecciones municipales de 2027, en las que el BNG aspira a extender el modelo municipal de éxito de Carballo por todos los concellos de la comarca.

 “Catro mulleres, catro excelentes candidatas e catro futuras alcaldesas”, destacó Pontón de Tatiana Rellán (Cabana), Fátima Rodríguez (Ponteceso), Carolina Castiñeiras (A Laracha) y Cristina Vázquez (Laxe), cabezas de lista a las municipales tras ser elegidas por sus correspondientes asambleas. 

Durante el acto celebrado en el astillero Baladiño, en Canduas, la líder del BNG destacó la importancia de los gobiernos locales como administración más próxima al ciudadano, reivindicando el modelo del BNG, del que dijo que pone a las personas en el centro y transforma en positivo. “Ese modelo municipal de éxito é o que temos en Carballo e é o que queremos estender por todos os concellos da comarca de Bergantiños”, aseguró.

En el acto también intervino la concejala carballesa Maruxa Suárez y contó con la presencia de representantes nacionalistas y de vecinos.

Pontón puso la forma de gobernar en Carballo como un referente en lo económico, lo social y cultural y un modelo a seguir. 

"O BNG está no seu mellor momento, máis forte que nunca, pero non nos conformamos, queremos máis porque Galiza merece máis e porque a Galiza en grande que merecemos constrúese tamén desde os concellos e, por iso, precisamos máis BNG nos concellos de Bergantiños e de todo o País”, afirmó. 

Pontón auguró que el BNG será la fuerza política que más crezca en las municipales del 23 de mayo de 2027 y, para ello, apeló a la interlocución directa con la ciudadanía. 

Pontón arropó la presentación de las candidatas del BNG (3)
Rellán, Rodríguez, Pontón, Castiñeiras, Vázquez y Suárez
Mar Casal

“Imos a por todas, sen poñernos límites, con humildade, pero coa máxima ambición, porque o noso obxectivo, o obxectivo das nosas candidatas e futuras alcaldesas é darlle á veciñanza os concellos en grande que merecen”, proclamó.

En este sentido, indicó que en la cabeza y en el corazón de muchos vecinos hay “unha enorme ilusión e unha enorme esperanza co BNG” porque queren outra forma de facer política, desde a confianza e o amor polo propio. “Dicirlles que non os imos defraudar, que imos estar á altura e traballar desde os concellos para mellorar as súas vidas”.

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