Cabana lidera la inversión por habitante en la Costa da Morte, con 548 euros por vecino

El alcalde de Cabana, José Muíño, en el pleno municipal Archivo

En el conjunto de la Costa da Morte, Carballo es el concello con mayor capacidad inversora, con 7,97 millones de euros en 2025. Le siguen Coristanco, con 2,35 millones; Cabana, con 2,23; A Laracha, con 2,22, y Cee, con 2,12 millones. Les siguen Zas (1,67 millones), Ponteceso (1,37), Mazaricos (1,24) y Dumbría (1,06). Malpica, Fisterra, Laxe, Camariñas, Muxía y Corcubión quedaron por debajo del millón de euros.

La capacidad inversora de Carballo está al nivel de ciudades como Lugo Más información

La clasificación cambia al relacionar esas cantidades con la población. Cabana lidera con 548 euros invertidos por habitante, seguida de Coristanco (411), Zas (398), Dumbría (391) y Mazaricos (332). Por encima de Carballo también se sitúan Cee (274), Laxe (264) y Ponteceso (261). Los 7,97 millones ejecutados por la capital de Bergantiños equivalen a 248 euros por vecino.

Por detrás quedan A Laracha y Malpica, ambas en torno a 189 euros; Fisterra (187), Corcubión (174), Muxía (121) y Camariñas (108). En esta relación faltan Santa Comba, Cerceda y Vimianzo que no presentaron la liquidación.