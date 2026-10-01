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Bergantiños

Carballo, Ponteceso y Vimianzo abren las visitas del jurado de Vilas en Flor

La comarca tendrá todavía otra cita con el jurado la próxima semana: A Laracha recibirá a los expertos el viernes 9

Diana Bergara
01/10/2026 19:58
En la gala se entregarán las Flores de Honra a los concellos
En la gala se entregarán las Flores de Honra a los concellos
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Carballo, Ponteceso y Vimianzo fueron este jueves los primeros municipios en recibir al jurado de Vilas en Flor 2026, que durante las próximas tres semanas recorrerá 40 concellos gallegos para decidir la concesión de las Flores de Honra.

Los tres municipios de la Costa da Morte figuran juntos en la primera jornada del calendario de evaluaciones, que comenzó este 1 de octubre. La comarca tendrá todavía otra cita con el jurado la próxima semana: A Laracha recibirá a los expertos el viernes 9, en una jornada en la que también serán evaluados Culleredo y Arteixo.

Enrique Sáez Ponte, Daniel Pérez y Ángeles Vázquez durante el acto celebrado en el Fórum

Vilas en Flor premia el cuidado de las zonas verdes de Carballo, A Laracha, Ponteceso y Vimianzo

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Vilas en Flor reconoce a los municipios con entre una y cinco Flores de Honra en función de su trabajo en la gestión de los espacios verdes. Los expertos valoran aspectos como el cuidado del patrimonio vegetal y paisajístico, el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad, pero también el uso social de estos espacios y su relación con la actividad turística.

La evaluación no se limita, por tanto, a comprobar la presencia de jardines o zonas ornamentales. El jurado analiza el trabajo desarrollado durante el último año por cada ayuntamiento y la forma en que gestiona y mejora sus espacios verdes.

En la gala se entregarán las Flores de Honra a los concellos

Cuatro concellos de la comarca serán distinguidos en la gala de Vilas en Flor

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En total son 40 municipios gallegos los que participan en la edición de 2026. Las visitas comenzaron este jueves y continuarán hasta el 20 de octubre, con recorridos por municipios de las cuatro provincias. La gala anual en la que se conocerán las Flores de Honra se celebrará este año en Salceda de Caselas.

El jurado está integrado por especialistas procedentes de distintos ámbitos relacionados con la biología, la agronomía, la jardinería, el paisajismo, la arboricultura y la gestión de espacios verdes. Entre ellos figura además Amancio Lavandeira, profesor del ciclo superior de Paisaxismo e Medio Rural de la EFA Fonteboa, en Coristanco.

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