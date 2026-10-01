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Bergantiños

El estilista Carlos Bardullas realizará un corte en directo en la TVG 

Realizará una demostración de su sistema Ambidextra en el programa 'Tarde Piaches' este domingo 4 de octubre 

Redacción Carballo
01/10/2026 21:23
El estilista coruñés Carlos Bardullas
El estilista coruñés Carlos Bardullas en uno de sus proyectos
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El estilista de Ponte do Porto (Camariñas), afincado en A Coruña, Carlos Bardullas, considerado uno de los mayores expertos en cortes de cabello de España, realizará un corte Ambidextra en directo en el programa 'Tarde Piaches' de la TVG, el domingo 4 de octubre, entre las 16 y las 17 horas. 

El creador del sistema Ambidextra, una innovadora técnica que utiliza ambas manos de forma simultánea para transformar la estructura del cabello, aprovechará su presencia en el programa para dar un paso más en su búsqueda de la excelencia profesional. Ha anunciado que a partir de ahora centrará toda su labor exclusivamente en el corte, dejando en segundo plano los trabajos de color.

"Mi objetivo es alcanzar la máxima precisión y perfección técnica. El sistema Ambidextra exige una concentración absoluta, por eso he decidido dedicarme por completo al corte y al cambio de look", explica Bardullas.

Su agenda, que se cierra cada año en cuestión de días, ya tiene todas las citas completas para 2027, reflejo de la gran demanda que suscita su método entre clientas y clientes de toda España y del extranjero, especialmente de París y Londres, que viajan expresamente a Galicia para ponerse en sus manos.

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