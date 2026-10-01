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Bergantiños

Ponteceso pone en valor a sus mayores 

El alcalde y la concejala de Servicios Sociales visitaron los centros del municipio en el Día de las Personas Mayores

Redacción Carballo
01/10/2026 21:13
El alcalde de Ponteceso con las personas mayores
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Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, el Concello de Ponteceso aprovechó para reconocer el papel fundamental de los mayores de su municipio y su contribución a la historia y a la memoria del concello.

El alcalde, José Manuel Mato, y la concejala de Servicios Sociales, Marisé Álvarez, visitaron este jueves los centros de mayores del municipio, donde compartieron momentos con los usuarios. La celebración sirvió para poner en valor la importancia de acompañar, cuidar y dar visibilidad a las personas mayores, reconociendo toda una vida de experiencias que forman parte de la historia local. 

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