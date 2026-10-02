As Garzas se baja del proyecto de Oceánico en A Coruña y el grupo Amicalia es el favorito para el relevo

El restaurante Oceánico, cerrado este vierne Germán Barrientos

El restaurante Oceánico de la ciudad de A Coruña vive un proceso de transición desde el pasado miércoles, cuando se terminó la colaboración entre el restaurante As Garzas de Malpica y el grupo Pelícano. Mientras se prepara de carea a una nueva etapa, permanecerá cerrado hasta el próximo día 16. Según ha podido saber El Ideal Gallego, el grupo Amicalia, cuyo restaurante bandera es A Mundiña, es el principal candidato para unirse al proyecto.

Fernando Caco Agrasar, responsable de Salitre y chef de As Garzas Oceánico durante el último año, destaca la cordialidad con la que se resolvió la relación entre su empresa y el grupo Pelícano, y achacó la decisión a “una velocidad que no era la esperada” y a decisiones “que pueden pasar en cualquier empresa”. Además, desea toda la suerte a sus ya excompañeros de viaje de cara a futuros desafíos.

El restaurante Oceánico abrió sus puertas en noviembre de 2022, con la misma estructura y en el mismo emplazamiento en el que en su día bailaron miles de coruñeses. Allí, en la antigua discoteca Ola Green, y después Moom, se dio un volantazo importante y se apostó por un emplazamiento culinario de lujo, que daba la posibilidad posteriormente de ser una pista de baile o un club de jazz. De hecho, durante las primeras semanas acompañaron a los comensales Nena Daconte o Álex Ubago. Una clara declaración de intenciones por parte del grupo Pelícano.

Ahora, tanto Pelícano como Amicalia, que parecen llamados a unir sus caminos, se encuentran también en un proceso de cambio y nuevos desafíos. En el caso de la empresa vinculada al ocio nocturno, tal y como adelantó El Ideal Gallego, es inminente la transformación del Dux en la sala de conciertos Maré. Por su parte, el gigante de la restauración está a punto de dar la bienvenida a Marrano, un proyecto que irá de la mano de los responsables de Salpica.