Carballo, Cabana, Coristanco y Fisterra se solidarizan contra el cáncer

Participantes en la Andaina Solidaria de Carballo en una edición anterior IG

Fin de semana solidario en la Costa da Morte, con cuatro citas entre el sábado y el domingo para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer. En Cabana este sábado será se celebrará una nueva Andaina Solidaria, que partirá a las 16.30 horas de la Praza do Pendón.

En Coristanco y Carballo las marchas contra el cáncer serán este domingo, con salidas a las 9.00 y a las 11.00 horas respectivamente. En Fisterra también habrá el domingo una comida solidaria, a partir de las 14.00 horas en el pabellón polideportivo, con animación musical. Para las personas que no puedan acudir a las marchas está a la venta el dorsal solidario, que se puede adquirir a través de la página web.

También en Coristanco preparan una comida solidaria contra el cáncer para el domingo 25 de octubre. Las entradas ya están a la venta, a 37 euros para los adultos, y a 15, para los niños. Será a partir de las 14.00 horas en el pabellón, con animación musical y la actuación de Lupe Blanco.