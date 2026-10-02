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Bergantiños

Carballo, Cabana, Coristanco y Fisterra se solidarizan contra el cáncer

Este fin de semana habrá andainas solidarias en Bergantiños y el domingo comida en Fisterra

Redacción Carballo
02/10/2026 20:29
Andaina contra el Cáncer en Carballo (10)
Participantes en la Andaina Solidaria de Carballo en una edición anterior
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Fin de semana solidario en la Costa da Morte, con cuatro citas entre el sábado y el domingo para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer. En Cabana este sábado será se celebrará una nueva Andaina Solidaria, que partirá a las 16.30 horas de la Praza do Pendón. 

En Coristanco y Carballo las marchas contra el cáncer serán este domingo, con salidas a las 9.00 y a las 11.00 horas respectivamente. En Fisterra también habrá el domingo una comida solidaria, a partir de las 14.00 horas en el pabellón polideportivo, con animación musical. Para las personas que no puedan acudir a las marchas está a la venta el dorsal solidario, que se puede adquirir a través de la página web. 

También en Coristanco preparan una comida solidaria contra el cáncer para el domingo 25 de octubre. Las entradas ya están a la venta, a 37 euros para los adultos, y a 15, para los niños. Será a partir de las 14.00 horas en el pabellón, con animación musical y la actuación de Lupe Blanco. 

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