Coristanco acoge dos jornadas gratuitas de control de la tensión arterial y la glucemia

Un vecino de Carballo mide la tensión en las jornadas de control | Mar Casal

El Concello de Coristanco acogerá este mes dos jornadas de divulgación, prevención y concienciación sobre la hipertensión arterial y la diabetes, en las que la ciudadanía podrá realizar controles gratuitos de la tensión y de los niveles de glucemia.

Las jornadas serán los miércoles 7 y 21 de octubre en horario de 10.00 a 12.00, en un punto habilitado frente a la Casa da Cultura, junto al centro de salud. Además, las personas que se acerquen a realizar los controles recibirán información orientada a la prevención y a la importancia de incorporar hábitos saludables y controles periódicos en la vida cotidiana.

La iniciativa está desarrollada por el alumnado de 'Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais' del obradoiro dual de empleo Lubiáns II, promovido conjuntamente por los concellos de Coristanco y Carballo.

Las jornadas están abiertas a toda la población, sin necesidad de inscripción previa.

En el caso de que las condiciones meteorológicas no permitan realizar la actividad en el exterior, se trasladará al interior de la Casa da Cultura.

Estas jornadas coinciden además con el inicio este mes de VIVE+, el programa municipal de envejecimiento activo del Concello de Coristanco, una iniciativa con la que se busca promover un modelo de envejecimiento activo, saludable, autónomo y participativo.

A lo largo de las sesiones se trabajarán áreas como el ejercicio físico adaptado y la higiene postural; la nutrición y los hábitos saludables; la memoria y la estimulación cognitiva; el bienestar emocional y el autocuidado; la creatividad y la expresión; y la convivencia y la participación social.