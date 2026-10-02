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Bergantiños

De Noicela a Bértoa: un fin de semana de pulpadas

Este sábado es la tercera edición de la cita gastronómica en Baldaio y el domingo llega el turno para la asociación de vecinos de Bértoa

Manuel Bermúdez Bermúdez
02/10/2026 18:09
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Una pasada edición de la pulpada de Bértoa
Raúl López
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El pulpo es el gran protagonista de las citas gastronómicas del fin de semana en Carballo, con una doble cita: este sábado en Noicela (Baldaio) y el domingo en Bértoa. En ambos casos se trata de la tercera edición.

Noicela acoge este sábado su III Gran Pulpada. El evento se llevará a cabo en la pista polideportiva de Imende, con gastronomía, música, sorteos y mucha animación durante toda la jornada.

Habrá sesión vermú a partir de las 13.30 horas con el Dúo La Fábula, que también amenizará la tarde-noche, a la que se sumará el Dj Javi Eiroa.

El menú está compuesto por entrantes a base de mejillones, empanada y embutidos; pulpo á feira; vino, cerveza y refresco; postre, café y chupito. También habrá menú infantil. El precio es de 40 euros los adultos; 18 euros los niños; en tanto que los menores de 5 años no pagan.

Este viernes finaliza el plazo de anotación. 

El domingo es el turno para la III Gran Pulpada de Bértoa, organizada por la asociación de vecinos de Santa Eufemia. El evento se llevará a cabo en una carpa instalada detrás de la iglesia. Ya hay al menos 170 inscritos.

A las 13.30 horas comenzará la sesión vermú y a las 14.30 será el turno para la comida, con un menú a base de empanada, queso, aceitunas, pulpo, paleta asada con patatas, ensalada, larpeira, café, chupitos, vino y refrescos. Todo ello a cargo de la pulpeira Juan Guerra.

El precio para los socios es de 38 euros y para los no socios, de 42. Los niños de 6 a 12 años pagan 20 euros, en tanto que para los menores es gratuito. 

Después de la comida habrá tardeo, amenizado por el Dj Kokke. Habrá sorteos, barra y pintacaras para niños. 

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Manuel Bermúdez Bermúdez