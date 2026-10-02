El paro en la Costa da Morte sube en septiembre por tercer mes consecutivo

El sector de la construcción es el que ha experimentado el mayor descenso del paro en el último año Mar Casal

La Costa da Morte cerró septiembre con un total de 4.538 desempleados, una cifra que aumenta por tercer mes consecutivo condicionada por el fin de la temporada estival, según recogen los datos publicados este viernes por la Consellería de Emprego.

El paro ha aumentado en 188 personas con respecto a agosto, lo que supone un alza del 4,3%, muy por encima del 2,5% registrado a nivel autonómico. No obstante, la situación mejora con respecto al año pasado, con un descenso del 3,1% en la cifra de desocupados en la zona.

Por comarcas, Bergantiños cerró septiembre con 2.684 parados, medio centenar menos que un mes atrás. Fisterra, por su parte, contabilizó 762 (88 más); en Soneira fueron 479 (30 más); y en Xallas, 456 (dos menos).

Por municipios, el desempleo en el último mes tan solo ha caído en Coristanco (con tres parados menos) y Santa Comba (con dos menos), en tanto que en Mazaricos no ha variado.

En comparación a septiembre de 2025, se ha dado un descenso del paro en la mayoría de los municipios, con las excepciones de Santa Comba, que no ha variado sus cifras, y de las subidas experimentadas en Corcubión, Fisterra, Cerceda, Vimianzo y Mazaricos.

Sube en el sector primario

Por sectores, el primario es el que más ha incrementado la cifra de desocupados en el último año, con un 11,8% más, situándose en 179. También ha subido el paro un 5,7% entre las personas sin un empleo anterior (contabilizan 411). Por el contrario, la construcción ha experimentado el mayor descenso, con 419 vecinos buscando un puesto de trabajo, un 9,1% menos que en 2025. A su vez, el sector secundario registra un descenso del 7,4%, contabilizando 676 parados, mientras que en los servicios la caída es del 3,1%, con 2.853 desempleados.

Es precisamente el sector servicios el que mantiene el dominio del mercado laboral, aglutinando al 63% del total de los desocupados de la Costa da Morte.

Por géneros, cabe destacar que las mujeres representan el 65% de los parados en la zona (con 2.931 personas) frente al 35% de los hombres (con 1.607).