La patronal eólica gallega confía en que la sentencia del parque de Bustelo desbloquee "87 proyectos de 2.400 megavatios"

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La Asociación Eólica de Galicia ha celebrado que el TSXG haya desestimado el recurso contra la resolución por la que la Xunta otorgó las autorizaciones previas y de construcción del parque eólico de Bustelo, entre los montes de Carballo (Entrecruces) y Coristanco (Seavia y Erbeced), ya que cree que abre la puerta a desbloquear "87 proyectos que suponen unos 2.400 megavatios de nueva potencia".

El presidente de la patronal gallega, Manuel Pazo, ha subrayado que el fallo "reafirma las últimas cuatro sentencias del Tribunal Supremo (TS) y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)".

Según ha trasladado en una nota de prensa, en esta causa había "cuatro o cinco temas comunes a todos los proyectos que vienen a resolverse favorablemente, por primera vez, en el TSXG", lo que, ha añadido, "sigue las sentencias del Tribunal Supremo".

"Estamos ante una buena noticia y podría ser realmente el posible levantamiento y suspensión de 87 proyectos que suponen unos 2.400 megavatios de nueva potencia", ha celebrado.

En todo caso, ha señalado que el proceso "va a ser lento" porque "todavía cabe la opción de un recurso de casación". "El desbloqueo del sector eólico realmente no es inmediato, aunque sí es una buena noticia", ha sostenido.

En este contexto, ha apuntado que "se ha resuelto una parte", pero queda "la otra". Así, ha señalado que "habrá proyectos que puedan entrar y proyectos que no", insistiendo en que "es un inicio".

En definitiva, Pazo ha reconocido que hay que tomarlo como un pronunciamiento "muy bueno" porque conlleva "el desbloqueo de otros proyectos" que estaban ceñidos a la resolución del parque de Bustelo.

Por último, el presidente de la Asociación ha pedido que se regule "con seguridad jurídica, con normas claras y objetivas, que permitan a los promotores una planificación ordenada y sin incertidumbres", así como "en la aplicación efectiva del interés público superior que la UE otorgó en 2023 a las energías renovables".

La xunta celebra la sentencia

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha calificado de "excelente noticia" que el TSXG haya desestimado el recurso contra la resolución por la que la Xunta otorgó las autorizaciones previas y de construcción del parque eólico de Bustelo y espera que suponga el desbloqueo de "más de 90" que continúan suspendidos.

Para la responsable autonómica, la sentencia que trascendía este jueves "confirma la doctrina del Tribunal Supremo ya en varias sentencias", además de "confirmar los criterios de tramitación de la administración gallega".

Ante los costes "tan elevados" de la energía, la conselleira de Industria ha subrayado que "avanzar en la energía renovable es fundamental". En esta línea, ha insistido que es una "buena noticia" que se confirmen los criterios del Supremo" porque "da seguridad a las inversiones".

Ha recordado que "la situación de judicialización" tiene su origen en "determinadas asociaciones ambientales, sindicales y algún partido que están detrás de ese recurso".

Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha asegurado que la sentencia supone "un punto de inflexión" y confirma que la Xunta "actuó con rigor y con plenas garantías ambientales", así como "conforme a la legalidad".

Asimismo, Vázquez ha subrayado que han sido "años de recursos promovidos siempre por los mismos" que, ha lamentado, "han mantenido paralizados proyectos en Galicia" y que "pusieron en vilo no solo parte de la economía", sino también "frenar las emisiones de CO2".

Tras manifestar que la Xunta "respeta las decisiones judiciales, incluso cuando no las comparte", la conselleira ha aseverado que ha habido pronunciamientos "que han ido desmontando uno a uno a aquellos que decía que todo estaba mal hecho".

"Esos que no querían absolutamente nada, al final tampoco daban ninguna respuesta, porque si no tenemos energía limpia, ¿qué tipo de energía queremos? ¿Queremos una Galicia neutra desde el punto de vista climático? Hay que prescindir de energía fósil, ¿qué alternativa dan estos que dicen no a todo?", ha reiterado la responsable autonómica, que también ha agradecido el trabajo de los técnicos autonómicos.

Críticas del BNG

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha considerado que los fallos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que avala la construcción de dos parques eólicos en Costa da Morte, evidencia que la reorganización interna en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, mediante la cual se trasladaron de sección los litigios sobre parques eólicos, se hizo para “favorecer al gran lobby eólico”.

La sala de lo contencioso-administrativo del TSXG ha desestimado el recurso de una asociación ecologista, Petón do Lobo, y ha autorizado la construcción del parque eólico de Bustelo, en Coristanco y Carballo, con lo que marca un cambio en los posicionamientos de la Justicia, que en los últimos años habían paralizado decenas de instalaciones de las que muchas siguen judicializadas.

Para Pontón, de este modo, “se confirma lo que ya denunciamos, que se hicieron cambios en el TSXG para favorecer al gran lobby eólico en contra del interés de los gallegos”. “Se quiere consumar una política en la que Galicia es una tierra de sacrifico para que las eléctricas sigan ganando más dinero”, ha lamentado la líder del BNG.

Este tipo de actuaciones, a su entender, “deja en mal lugar a una justicia en la que es normal que cada vez menos gente confíe porque solo es justa con los poderosos”, ha zanjado.