MercaNaVila vuelve con bonos de hasta 100 euros para comprar en el comercio local

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, presentando este viernes una nueva edición de MercaNaVila Cedida

La Diputación de A Coruña pondrá en marcha el próximo 20 de octubre una nueva edición de MercaNaVila, que permitirá obtener hasta 100 euros en descuentos para realizar compras en establecimientos de los municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes. La campaña contará con cinco millones de euros y permanecerá activa hasta el 20 de noviembre o hasta que se agote el presupuesto disponible.

El programa, desarrollado en colaboración con la Federación Galega de Comercio, regresa después de que su primera edición movilizase más de 16 millones de euros en ventas. En 2025 se descargaron más de 93.000 bonos, participaron 1.080 establecimientos y se realizaron cerca de 293.000 operaciones comerciales.

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En esta nueva convocatoria, cualquier persona mayor de 18 años podrá descargar un bono, independientemente de su lugar de residencia. La única condición para utilizarlo será realizar las compras en establecimientos adheridos situados en municipios de la provincia con menos de 20.000 habitantes.

Los 100 euros no serán un saldo disponible para gastar, sino el máximo que podrá acumular cada usuario en bonificaciones. Los descuentos se aplicarán directamente al pagar y oscilarán entre 10 y 30 euros por compra, en función del importe del ticket.

Los comercios podrán adherirse desde el lunes

Antes del inicio de la campaña se abrirá el período de incorporación de los negocios. Los establecimientos interesados podrán adherirse a MercaNaVila entre el 6 y el 20 de octubre.

Ese último día se abrirá también la descarga de los bonos para los consumidores, que podrán comenzar a utilizarlos inmediatamente. La campaña finalizará el 20 de noviembre, aunque podría hacerlo antes si se consumen los cinco millones de euros reservados para financiar los descuentos.

O comercio local é unha peza fundamental para manter vivos os nosos concellos, especialmente no rural Valentín González Formoso, presidente de la Diputación

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, defendió la iniciativa como una herramienta para mantener la actividad económica en los municipios de menor población. “O comercio local é unha peza fundamental para manter vivos os nosos concellos, especialmente no rural”, señaló durante la presentación de la nueva convocatoria.

La posibilidad de utilizar los bonos independientemente del municipio de residencia busca además atraer compradores hacia las pequeñas localidades, y no únicamente incentivar el consumo entre sus propios vecinos.

Más de 16 millones en ventas en 2025

Los resultados de la primera edición están detrás de la continuidad del programa. Los más de cinco millones destinados entonces a los descuentos contribuyeron a generar más de 16 millones de euros de actividad comercial, a través de casi 300.000 compras.

La Diputación pretende repetir ese efecto durante el próximo mes, en unas fechas escogidas además para evitar que MercaNaVila coincida con las principales campañas del Black Friday y la Navidad.

El programa seguirá limitado por ahora a los concellos con menos de 20.000 habitantes, aunque la institución provincial prepara otra línea para las localidades de mayor tamaño. Formoso anunció que buscará acuerdos con las asociaciones de comerciantes de los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes para diseñar programas específicos adaptados a sus características.