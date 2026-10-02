Ponteceso realiza nuevas actuaciones en la escuela infantil, por importe de casi 100.000 euros

Obras en la escuela infantil de Ponteceso IG

El Concello de Ponteceso continúa con la mejora de la escuela infantil con una nueva actuación que permitirá completar el revestimiento de las fachadas del edificio y mejorar de forma significativa su aislamiento térmico y la eficiencia energética. Las obras, que comenzaron esta misma semana, cuentan con una inversión de cerca de 100.000 euros y darán continuidad a los trabajos realizados en el centro en el año 2024.

Las obras también tendrán una intervención específica en el patio de la escuela infantil, donde se crearán nuevas zonas de sombra para que los niños puedan utilizarlo durante el verano.

El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, agradeció al gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, el compromiso con la escuela infantil, que cuenta con cuatro aulas y atiende actualmente a 40 alumnos. El regidor también pidió comprensión a las familias por las posibles molestias que puedan ocasionar estos trabajos.