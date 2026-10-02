Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Bergantiños

Ponteceso realiza nuevas actuaciones en la escuela infantil, por importe de casi 100.000 euros

Los nuevos trabajos permitirán completar el revestimiento de las fachadas y mejorar el aislamiento térmico

Redacción Carballo
02/10/2026 21:10
Obras en la escuela infantil de Ponteceso
Obras en la escuela infantil de Ponteceso
IG
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Ponteceso continúa con la mejora de la escuela infantil  con una nueva actuación que permitirá completar el revestimiento de las fachadas del edificio y mejorar de forma significativa su aislamiento  térmico y la eficiencia energética. Las obras, que comenzaron esta misma semana, cuentan con una inversión de cerca de 100.000 euros y darán continuidad a los trabajos realizados en el centro en el año 2024.

Las obras también tendrán una intervención específica en el patio de la escuela infantil, donde se crearán nuevas zonas de sombra para que los niños puedan utilizarlo durante el verano. 

El alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, agradeció al gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, el compromiso con la escuela infantil, que cuenta con cuatro aulas y atiende actualmente a 40 alumnos. El regidor también pidió comprensión a las familias por las posibles molestias que puedan ocasionar estos trabajos. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Pleno de la Diputación, este viernes

La Diputación de A Coruña pide que al menos el 50% del canon del agua revierta en los municipios
redacción carballo
Firma del convenio para humanizar el entorno del colegio Otero Pedrayo de A Laracha

Últimos días para presentar las ofertas de las obras de humanización en el entorno del CEIP Otero Pedrayo
redacción carballo
Obras en la escuela infantil de Ponteceso

Ponteceso realiza nuevas actuaciones en la escuela infantil, por importe de casi 100.000 euros
redacción carballo
Espectáculo de circo en el FIOT de Carballo

Chévere inaugura la programación de sala del FIOT en Carballo
redacción carballo