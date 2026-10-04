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Bergantiños

Aptcm reivindica la riqueza ornitológica de la Costa da Morte

La ensenada del Anllóns acogió una jornada de divulgación ambiental a cargo de José Luis Rabuñal

Redacción Carballo
04/10/2026 17:57
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Jornada ornitológica
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La Asociación de Profesionais de Turismo Costa da Morte (Aptcm) organizó este sábado una jornada de divulgación ambiental sobre la riqueza ornitológica de la Costa da Morte, dentro del proyecto Sabor a Mar. El evento se llevó a cabo en la Centro de Interpretación do Esteiro do Anllóns, en Cabana, a cargo del ornitólogo José Luis Rabuñal.

La actividad, presentada por Rosa Sánchez, permitió a Rabuñal compartir con los asistentes parte del conocimiento acumulado durante años de estudio de la Ensenada da Ínsua y del curso bajo del río Anllóns.

Durante su intervención, Rabuñal destacó la importancia de este ecosistema, que cuenta con una notable diversidad de flora y fauna y que representa un espacio de gran relevancia para las aves migratorias.

El estuario del Anllóns suma ya 327 especies de aves registradas, con presencia de especies procedentes de diferentes puntos del planeta, entre ellas ejemplares de origen siberiano, norteamericano o africano.

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El biólogo Cosme Damián Romay presento un micromanual
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El ornitólogo puso también el foco en la necesidad de dar a conocer y divulgar este patrimonio natural, tanto para favorecer su conservación como para contribuir a su puesta en valor y a la creación de nuevas oportunidades vinculadas al turismo de naturaleza de la Costa da Morte. 

La jornada contó también con la participación del biólogo Cosme Damián Romay y con la presentación de un micromanual, creado para acercar información y facilitar el conocimiento de este patrimonio natural. 

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José Luis Rabuñal
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La actividad finalizó con una salida de campo por el entorno del estuario, en la que los participantes, equipados con lentes y prismáticos, pudieron observar directamente las aves y conocer de primera mano los valores naturales del territorio. La salida fue conducida pro el grupo naturalista Hábitat de A Coruña.

Desde Aptcm destacan la importancia de iniciativas de este tipo para aportar el patrimonio natural de la Costa da Morte a la ciudadanía y a los profesionales de turismo, fomentando su conocimiento, conservación y puesta en valor como recurso diferencial para el desarrollo de un turismo de naturaleza responsable y sostenible en la comarca. 

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