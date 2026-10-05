Cabana disfruta de la tercera jornada de la Liga Galega de Billarda Noroeste 

Liga gallega de billarda, en Cabana Cedida

El campo de fútbol de As Redondas, en Cabana, acogió el fin de semana pasado la tercera jornada de la Liga Galega de Billarda (LGB) Noroeste. La cita estuvo organizada por el equipo Filloas de Sangue, que cuenta con jugadores cabaneses en sus filas, con la colaboración del Concello.

La competición reunió a seis equipos de la categoría en una jornada de buen nivel, en la que once jugadores alcanzaron los 20 puntos.

Un momento de la competición Cedida

Filloas de Sangue, vigente campeón del campeonato gallego, se impuso con 87 puntos, seguido de Campo da Feira (80), Cochiqueiros (79), Foucellas (69), Río Miño (65) y APB (36). Con este resultado, el líder amplía a 23 puntos su ventaja en la clasificación general.

En la final individual el triunfo fue para David (Cochiqueiros), seguido de Playa y Ángel, ambos de Filloas.

En la categoría femenina se impuso Río Miño F, empatado a puntos con Cochiqueiros F. D